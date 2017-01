POL-MS: Polizei stoppt polnischen Lkw-Fahrer mit 1,36 Promille auf der Autobahn 1 bei Münster

Münster (ots) - Einen offensichtlich betrunkenen Lkw-Fahrer stoppten Polizisten am Montagabend (2.1., 20:45 Uhr) auf der Autobahn 1 bei Münster. Der 51-jährige Pole war mit seinem Sattelzug in Richtung Dortmund unterwegs. Zeugen beobachteten, dass der Lkw immer wieder von rechts nach links über die Fahrspuren schlingerte und riefen die Polizei. Die Beamten stoppten den Sattelzug am Rastplatz Münsterland-West. Bei der Kontrolle rochen sie starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 51-Jährigen. Ein freiwilliger Test zeigte 1,36 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

