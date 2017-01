POL-MS: Einbruch in Angelmodde - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Unbekannte brachen am Montag (02.01., 14 bis 21 Uhr) in ein Reihenhaus an der Straße Zum Erlenbusch ein und entwendeten Bargeld.

Die Einbrecher kamen durch den rückwärtig gelegenen Garten zum Haus. An der Terrasse schlugen sie ein Loch in das Türglas und stiegen hindurch. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entkamen unerkannt mit der Beute.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

