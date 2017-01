POL-MS: Nach versuchtem Taschendiebstahl in der Silvesternacht - Richter schickt 16-Jährigen in Untersuchungshaft Nachtrag zur Pressemitteilung: "Silvester 2016" ots vom 01.01.2017, 12:46 Uhr

Münster (ots) - In der Silvesternacht versuchte ein 16-jähriger Algerier an der Bahnhofstraße einen 21-jährigen Mann aus Ahlen zu bestehlen. Er umarmte sein Opfer und griff dabei in seine Jackentasche. Zeugen beobachteten den Vorfall und riefen die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass der 16-Jährige wegen ähnlicher Delikte gerade erst aus der Haft entlassen wurde. Ein Richter folgte gestern (3.1.) dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl gegen den jungen Algerier. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

