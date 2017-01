POL-MS: Alleinunfall auf der Autobahn 1 bei Lengerich - 21-jährige leicht verletzt

Münster (ots) - Eine 21-jährige Frau aus Ladbergen wurde am frühen Montagmorgen (2.1., 02:25 Uhr) bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Lengerich leicht verletzt. Die junge Frau war in Richtung Bremen unterwegs, als sie auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren Ford verlor und in Schleudern geriet. Danach prallte das Auto gegen die Seitenschutzplanke und blieb stehen. Rettungskräfte brachten die 21-Jährige in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beträgt rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell