POL-MS: Scheibe eingeschlagen und Alu-Koffer entwendet

48143 Münster (ots) - Am Silvesterabend (31.12.) brachen unbekannte Täter in der Zeit von 20:00 bis 22:00 Uhr einen weißen VW Transporter an der Rosenstraße auf. Sie warfen die Scheibe an der Beifahrerseite ein und entwendeten einen silberfarbenen Aluminiumkoffer.

Hinweise bitte an die Polizei Münster, Telefon 0251 275-0.

