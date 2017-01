POL-MS: Silvester 2016: Gelassenes Feiern bei verstärkten Sicherheitsvorkehrungen - Taschendiebstahl und Missbrauch von Feuerwerk beschäftigen die Polizei in der Silvesternacht

48147 Münster (ots) - "Die Münsteraner haben am Domplatz, in der Innenstadt und im Hafenviertel fröhlich feiernd das Neue Jahr begrüßt", beschrieb Polizeirätin Susann Zschiesche heute (1.1.2017) ihren Eindruck von der Silvesternacht. "Die verstärkte Präsenz der Polizei in diesem Jahr hat sich bewährt", erläuterte die Einsatzleiterin. "Mit einem freundlichen Danke oder aufmunternden Lächeln bekundeten die Feiernden zugleich Dank und Verständnis für die eingesetzten Kolleginnen und Kollegen."

Mehr als 200 Beamte waren auf den Straßen und in den Wachen im Einsatz und erlebten eine eher durchschnittliche Silvesternacht. Insgesamt 123 Einsätze fielen in der Zeit von 18:00 bis 06:00 Uhr morgens an. In 28 Fällen mussten die Polizisten wegen Streitigkeiten, Randalierern oder Schlägereien ausrücken. 12 Anzeigen wegen Körperverletzung, Nötigung oder Beleidigung waren die Folge. Nur einen Verkehrsunfall registrierten die Beamten in der Nacht. Ein 27 jähriger Radfahrer stürzte am Sonntagmorgen (1.1., 03:00 Uhr) auf der Gartenstraße und musste mit einer blutenden Kopfverletzung ins Krankenhaus gebracht werden.

Bereits um 21:45 Uhr waren Polizisten Hinweisen auf eine Gruppe Nordafrikaner nachgegangen, die sich vom Hauptbahnhof in Richtung Innenstadt bewegen sollten. Die Beamten kontrollierten dabei einzelne Personen und Kleingruppen aus dem arabischen und nordafrikanischen Raum.

Trotz eindringlicher Mahnung fielen Einzelne auf dem Domplatz durch wenig sachgerechten Gebrauch von Feuerwerkskörpern auf. Ein 18-jähriger Münsteraner warf einen Knallkörper über eine Gruppe von mehreren Personen, ein gleichalteriger Münsteraner schoss eine entzündete Rakete direkt in eine andere Gruppe. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, beide Täter müssen sich wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten. Ein 16-Jähriger aus Münster feuerte eine Silvesterrakete bewusst auf die Gebäudefassade der Bezirksregierung. Polizeibeamte schritten ein und stellten 3 weitere Pakete Pyrotechnik mit einer Altersbeschränkung ab 18 Jahren sicher.

Schon um 21:50 Uhr betraten fünf Personen einen Kiosk an der Hafenstraße. Ein Unbekannter aus der Gruppe zündete einen "Böller" im Inneren des Ladenlokals. Als der Kiosk-Besitzer die Personen daraufhin zum Verlassen des Ladens aufforderte, schlug ihm einer der Männer mit einer Bierflasche auf den Kopf und flüchtete. Nach Angaben des Opfers hatte der Täter ein nordafrikanisches Erscheinungsbild. Er ist etwa 30 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Der Unbekannte war mit einem dunklen Parka bekleidet.

Die Polizei ermittelt in 6 Fällen wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung, nachdem an der Finkenstraße, der Hammer Straße und am Gescherweg Mülltonnen durch Feuerwerkskörper in Brand gesetzt wurden. Am Nerzweg gerieten gleich 3 Balkone in Brand, am Middelkamp ein weiterer. An der Dorbaumstraße brannte ein Briefkasten der Post. In allen Fällen musste die Feuerwehr die Brände löschen.

Gegen 03:56 Uhr beobachteten Zeugen an der Bahnhofstraße einen 16-jährigen Algerier beim versuchten Taschendiebstahl. Er hatte einem 21-jährigen Mann aus Ahlen ein frohes neues Jahr gewünscht und ihn dabei umarmt. Diese Ablenkung nutzte der junge Taschendieb für einen schnellen Griff in die Jackentasche. Ermittlungen ergaben, dass der 16-jährige wegen ähnlicher Delikte gerade erst aus der Haft entlassen wurde. In einer Diskothek am Hawerkamp versuchte gegen 02:00 Uhr ein 20 jähriger Algerier einem Gast das Mobiltelefon aus der Hosentasche zu entwenden. Obwohl er hierbei auffiel, wandte er sich gleich dem nächsten Opfer zu und stahl ein Mobiltelefon aus der Handtasche einer Besucherin aus Haltern.

Gegen 01:50 Uhr sprachen Unbekannte einen 33 jährigen Münsteraner an und baten um Zigaretten. Für die Zigaretten bedankenden sich die beiden Taschendiebe mit einer intensiven Umarmung und entwendeten dabei das Portemonnaie aus der Jackentasche. Die beiden arabisch aussehenden Männer sollen 170 cm groß sein, einer trug eine rote Jacke.

Nachdem eine 17 jährige Schülerin aus Münster kurz nach Mitternacht durch die Explosion eines Böllers auf dem Prinzipalmarkt einen gehörigen Schrecken bekam, tröstete ein Unbekannter die junge Frau und nahm sie zur Beruhigung in den Arm. Dabei entwendete der vermeintliche Helfer unbemerkt das Mobiltelefon der Schülerin. Der Täter ist ca. 180 groß, mit schwarzen Haaren und Bartstoppeln.

Besonders dreist luden Unbekannte per WhatsApp und Facebook zur Silvesterparty an der Schlesienstraße ein. Damit sie das leer stehende Haus im städtischen Besitz überhaupt nutzen konnten, mussten sie einbrechen und schlugen dazu die Scheibe der Terrassentür ein. Bei Eintreffen der gegen 02:30 Uhr alarmierten Polizisten flüchteten ca. 30 Personen aus dem Haus. Durch auf dem Boden verteilte Zigarettenkippen und ausgelaufene Getränkeflaschen hinterließen die ungebetenen Gäste eine erhebliche Verunreinigung.

Hinweise bitte an die Polizei Münster, Telefon 0251 275-0.

