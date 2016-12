POL-MS: Unfall auf glatter Fahrbahn

Münster_OT Albachten (ots) - Gegen 16:40h befuhr ein 37-jähriger aus Münster die Osthoffstraße aus Senden kommend in Richtung Münster. Bei witterungsbedingter Fahrbahnglätte und vermutlich nicht angepaßter Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen PKW Peugeot und geriet ins Schleudern. Er kam nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam im angrenzenden Graben zum Stillstand. Nach einer aufwendigen Bergung durch die FW Münster wurde der Verletzte in ein Krankenhaus eingeliefert. Am PKW entstand Totalschaden. Für die Dauer der Bergung war die Osthoffstraße gesperrt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell