POL-MS: Glatteisunfall - Rollerfahrerin rutscht weg

Münster (ots) - Am Freitagmorgen (30.12., 08:58 Uhr) rutschte eine 26-Jährige mit ihrem Motorroller an der Kreuzung Weseler Straße Ecke Adenauerallee weg und wurde leicht verletzt.

Die Münsteranerin war auf der Weseler Straße in Richtung Am Stadtgraben unterwegs. Sie wollte an der Kreuzung nach links in die Adenauerallee abbiegen und glitschte auf der winterglatten Straße weg.

Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Es entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell