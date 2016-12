POL-MS: Vom Fahrbahnrand angefahren - Radfahrerin übersehen

Münster (ots) - Leichte Verletzungen zog sich am Donnerstagmittag (29.12., 11:30 Uhr) eine 80-jährige Radfahrerin an der Aegidiistraße zu. Die Frau war mit ihrer Leeze in Richtung Innenstadt unterwegs. Plötzlich fuhr ein 76-jähriger Mann mit seinem Daimler-Chrysler vom Fahrbahnrand an und erfasste die Seniorin. Diese kam zu Fall und stürzte auf die Straße. Rettungskräfte brachten die 80-Jährige in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell