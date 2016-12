POL-MS: 49-jähriger Radfahrer bei Unfall auf der Hammer Straße schwer verletzt

Münster (ots) - Ein 49-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstagabend (29.12., 18:00 Uhr) bei einem Verkehrsunfall auf der Hammer Straße schwer verletzt. Der Münsteraner fuhr auf dem Radweg stadtauswärts. Ein 21-jähriger Autofahrer war mit seinem VW UP in Richtung Innenstadt unterwegs und wollte links in eine Einfahrt abbiegen. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen den Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der 49-Jährige zu Boden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell