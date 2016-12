POL-MS: Einbrecher schlagen Scheibe ein - Scheren, Messer und Bürste aus Friseursalon gestohlen

Münster (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28.12., 18:30 Uhr bis 29.12., 07:20 Uhr) brachen Unbekannte in einen Friseursalon am Sentmaringer Weg ein. Die Diebe schlugen die Scheibe der Eingangstür ein und kamen so in den Salon. Sie nahmen vier Haarschneidemaschinen der Marken Panasonic und ECO-S, verschiedene Scheren, ein Haarmesser und eine Haarbürste mit.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-0 entgegen.

