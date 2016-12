POL-MS: Mit laufendem Motor auf dem Parkstreifen - 38-Jähriger pustet 2,14 Promille

Münster (ots) - Bei laufendem Motor schlief am Mittwochabend (28.12., 22:26 Uhr) ein 38-jähirger Münsteraner auf dem Fahrersitz seines BMW an der Grevener Straße. Ein Zeuge informierte die Beamten, nachdem er mehrfach vergeblich an das Fenster geklopft hatte und der Fahrer nicht reagierte. Die Polizisten öffneten die Tür, des auf dem Parkstreifen stehenden Autos, und weckten den Münsteraner. Bei der Kontrolle rochen sie starken Alkohol in der Atemluft des 38-Jährigen. Auf Nachfrage machte er wirre Angaben zum Vorfall. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 2,14 Promille. Der Münsteraner musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell