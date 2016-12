POL-MS: Vandalen hinterlassen Hakenkreuze - Polizei sucht Zeugen Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Steinfurt und der Polizei Münster

Münster/Rheine/Steinfurt (ots) - Unbekannte beschmierten zwischen Montagabend (26.12., 19 Uhr) und Dienstagmorgen (27.12., 9 Uhr) eine Parkhauswand an der Emsgalerie mit zwei Hakenkreuzen und dem Schriftzug "NSU". Die Täter besprühten die Wand mit schwarzer Farbe an der östlichen Gebäudeseite Richtung Ems.

An der Riegelstraße zerkratzten Vandalen am Montag (25.12., 01.30 Uhr bis 10.30 Uhr) insgesamt sieben geparkte Autos. In die Beifahrertür eines Rovers ritzten die Unbekannten ein Hakenkreuz.

Der Staatsschutz der Polizei Münster hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Telefon: 0251 275-0

