POL-MS: Nach mehreren Sachbeschädigungen an Heiligenfiguren im Kreis Coesfeld händigt die Polizei den beschädigten Jesus-Korpus wieder aus und veröffentlicht ein Fahndungsplakat

Münster/Coesfeld/Dülmen (ots) - Einladung zum Pressetermin am 28. Dezember, 11 Uhr

Am Mittwoch, 28. Dezember, erhält der Schützenverein Welte seine beschädigte Jesus-Figur zurück. Der Jesus-Korpus war die erste von 48 Heiligenfiguren, welche im Oktober und November im Kreis Coesfeld von unbekannten Tätern beschädigt und zwischenzeitlich auf Spuren untersucht wurde.

Zudem gibt es ein neues Fahndungsplakat. Auf diesem setzt die, von den geschädigten Organisationen und Ortsvereinen gegründete, Initiative eine Belohnung in Höhe von 3.600 Euro zur Ergreifung der Täter aus.

Die Übergabe des Torsos findet am Mittwoch, 28. Dezember 2016, um 11 Uhr, am Kolpinghaus, Münsterstraße 61 in Dülmen statt. Hierzu lädt das Polizeipräsidium Münster alle Medienvertreter ein.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell