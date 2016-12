POL-MS: In den Graben gefahren - Beifahrer verletzt

1 weiterer Medieninhalt

Münster (ots) - Eine 45-jährige Münsteranerin fuhr am Montagabend (26.12., 20:10 Uhr) in den Graben an der Straße Brock. Die Frau war mit ihrem Opel Astra in Richtung Roxel unterwegs. Aus unklarer Ursache kam sie in der Linkskurve auf den Grünstreifen. Die 45-Jährige riss am Lenkrad und fuhr zurück auf die Fahrbahn. Danach drehte sich das Auto und rutschte in den gegenüberliegenden Graben. Bei dem Unfall wurde der Ehemann der Fahrerin leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

