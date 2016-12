POL-MS: Fenster aufgehebelt - Bargeld und Schmuck bei Einbruch gestohlen

Münster (ots) - Unbekannte brachen am Montagnachmittag (26.12., 14:30 Uhr bis 19:05 Uhr) in ein Einfamilienhaus am Wilhelm-Spinn-Weg ein. Die Einbrecher kamen über die Terrasse und hebelten ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume. Die Diebe nahmen Bargeld und Goldschmuck mit.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0251 275-O entgegen.

