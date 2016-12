POL-MS: Fahrt eines 19-jährigen Münsteraners endet am Laternenmast

Das Foto zeigt den VW UP vor dem Laternenmast. Veröffentlichung mit dieser Pressemitteilung honorarfrei. Bildrechte: Polizeipräsidium Münster Bild-Infos Download

Münster (ots) - Die Fahrt eines 19-jährigen Münsteraners endete am Sonntagnachmittag (26.12., 16:45 Uhr) am Hohen Heckenweg vor dem Mast einer Laterne. Der junge Mann kam aus der Josefine-Mauser Straße und bog nach rechts ab. Aus bislang unklarer Ursache kam er danach nach rechts von der Straße ab und prallte mit seinem VW UP! gegen die Laterne. Der 19-Jährige zog sich bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zu. Es entstand 10.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell