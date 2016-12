POL-MS: Polizisten beschenken Kinder in der Neurologie der Uni-Klinik Münster - sie erfüllten Wünsche

Foto: Polizei Münster (Das Foto zeigt die Geschenke) Veröffentlichung mit dieser Pressemitteilung honorarfrei. Bild-Infos Download

Münster (ots) - Die Vorweihnachtliche Aktion der Polizei Münster jährt sich heute zum 31. Mal

Am Montag (20.12.2016) war es wieder soweit. Die Verkehrssicherheitsberater Kerstin Hagemann und Heinz Lanfermann überreichten Kindern auf der neurologischen Kinderstation ihre Weihnachtsgeschenke. Die Kinder hatten schon vor Wochen ihren Wunschzettel zusammengestellt. Puppen, Puppenkleidung, Puppenbettzeug, Betttische, Obst, Gemüse und Einkaufkörbe für die Puppenküche standen darauf. Diverse Spiele, wie "Lotti Karotti" und neue Musik- und Hörspiel-CDs gehörten zu den Wünschen. Besonders gut kamen die neuen Handpuppen und Bilder für die Patientenbetten an. Erfreulicherweise spendeten Polizisten aus Münster genügend Geld (742,- Euro). So konnten alle Wünsche erfüllt werden. Die neue Puppenbekleidung, die Handpuppen und das Angelspiel kamen besonders gut an und wurden gleich ausprobiert. Nach dem Auspacken stärkten sich alle am vorweihnachtlich gedeckten Tisch mit leckeren Plätzchen, Kaffee und Tee. Zum Schluss waren sich alle einig, dass diese schöne Aktion auch in Zukunft weitergeführt werden sollte.

