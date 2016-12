POL-MS: Kelleraufbrüche - Werkzeuge mitgehen lassen

Münster (ots) - Unbekannte brachen zwischen Samstagabend (17.12., 18 Uhr) und Mittwochabend (21.12., 17 Uhr) zwei Kellerparzellen in einem Haus an der Herrenstraße auf. Die Diebe kamen auf unbekannte Weise in das Haus. Sie hebelten das Schloss eines Kellers auf, der andere war nicht verschlossen. Die Täter nahmen einen Winkelschleifer, einen Bosch-Bohrer, einen Bolzenschneider und mehrere Werkzeuge in einer Kiste mit. Vermutlich transportierten sie die Beute mit einem Fahrzeug ab.

Hinweise zu der Tat oder einem Fahrzeug nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell