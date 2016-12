POL-MS: Münzautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte brachen in der Zeit von Mittwochnachmittag (21.12., 15:30 Uhr) bis Donnerstagmorgen (22.12., 6:30 Uhr) zwei Münzautomaten in einem Hochhaus am Berliner Platz auf. Die Täter verschafften sich unberechtigten Zutritt zu dem Haus, welches sich zum Großteil noch im Rohbau befindet. Sie gingen in den Waschraum und bogen die Lagerfächer für die Münzen auf. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von 200 Euro.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

