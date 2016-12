POL-MS: Lkw mit Anhänger rutscht in Graben am Wasserweg

1 weiterer Medieninhalt

Das Foto zeigt den Unfall am Wasserweg. Veröffentlichung mit dieser Pressemitteilung honorarfrei. Bildrechte: Polizeipräsidium Münster Bild-Infos Download

Münster (ots) - Ein Lkw mit Anhänger rutschte am Donnerstagmorgen (22.12., 08:57 Uhr) in einen Graben am Wasserweg. Der 23-jährige Fahrer aus Dortmund kam vom Horstmarer Landweg. Im Bereich der Kurve kam der Anhänger des Gespanns von der Fahrbahn ab und kippte in den Graben. Die Bergung des Lkw aus Mettmann dauert an.

