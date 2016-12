POL-MS: Nach Heroin- und Kokainhandel in Untersuchungshaft

Münster (ots) - Ein Richter ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Dienstag (20.12.) Untersuchungshaft gegen einen 58-jährigen Münsteraner an, der im Verdacht steht mit Heroin und Kokain gehandelt zu haben. Intensive Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Tatverdächtige immer wieder aus seiner Wohnung heraus Drogen verkauft hat. Beamte durchsuchten am Montagnachmittag die Wohnung des 58-Jährigen an der Coerheide. Die Ermittler fanden Heroin, Kokain, zwei Schreckschusspistolen, mehrere Kampfmesser und einen vierstelligen Bargeldbetrag. Zudem stellten die Polizisten Schmuck sicher. Ob das Geschmeide bei Einbrüchen entwendetet wurde, muss nun ermittelt werden. Der Tatverdächtige ist wegen des Handels mit Drogen polizeibekannt.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell