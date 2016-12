POL-MS: Musikbox und Bargeld bei Büro-Einbruch entwendet

Münster (ots) - Unbekannte brachen zwischen Montagmittag (19.12., 14 Uhr) und Dienstagmorgen (20.12., 10:20 Uhr) in ein Büro am Bispinghof ein. Die Täter kamen auf unbekannte Weise in den Hausflur und hebelten die Tür im ersten Obergeschoss auf. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Sie nahmen eine "Harman Kardon"-Musikbox, ein gelb-schwarzes Stoffportemonnaie mit der Aufschrift "Lotto Niedersachsen", eine EC-Karte und Bargeld in unbekannter Höhe mit. Die Diebe flüchteten unerkannt. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell