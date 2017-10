POL-Einsatz: Der unbeladene Schubverband hat das Kernkraftwerk Obrigheim ohne Probleme erreicht

Göppingen (ots) - Am 09.10.2017, gegen 07.00 Uhr, legte der Schubverband, auf dem sich keine Castorbehälter befanden, am Kernkraftwerk in Neckarwestheim ab und machte sich auf den Weg zum Kernkraftwerk Obrigheim. Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz begleiteten den leeren Schubverband, der aus einem Schubboot und einem Schubleichter besteht. Der Leertransport bewegte sich auf dem Neckar planmäßig und ohne besondere Vorkommnisse in Richtung Obrigheim und erreichte gegen 15.45 Uhr das dortige Kernkraftwerk.

