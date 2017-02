POL-Einsatz: Göppingen, 03.02.2017 - Kurdenmarsch von Heilbronn nach Stuttgart - dritte und letzte Etappe

Stuttgart (ots) - Der dreitägige Kurdenmarsch unter dem Motto "Freiheit für Öcalan", von Heilbronn nach Stuttgart wurde heute nach Abschluss der dritten Etappe in Stuttgart friedlich beendet. Heute starteten gegen 10.45 Uhr die circa 40 Versammlungsteilnehmer vom Bahnhof in Ludwigsburg auf ihre dritte und letzte Tagesetappe. Über Kornwestheim führte die 20,4 Kilometer lange Strecke durch die Stuttgarter Stadtbezirke Mühlhausen und Hofen nach Bad Cannstatt. Über die König-Karls-Brücke passierte die Gruppe schließlich den Neckar und erreichte um 16.30 Uhr ihr Ziel auf dem Stuttgarter Schlossplatz. An der dortigen Abschlusskundgebung beteiligten sich circa 100 Personen. Abgesehen von kleineren Provokationen auf der Strecke verlief die Veranstaltung vollkommen friedlich und wurde ohne besondere Vorkommnisse um 17.00 Uhr offiziell beendet.

