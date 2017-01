POL-Einsatz: Missglücktes Fahrmanöver

Göppingen (ots) - 77694 Kehl, Schiffsliegeplätze, Rkm 293,200 - Eine unsanfte Störung des Feierabends erfuhren zwei holländische Schiffsleute am 24.01.2017, als gegen 18:45 Uhr im Zuge eines Anlegemanövers ein talfahrendes Tankmotorschiff mit ihrem am Schiffsliegeplatz in Kehl festgemachten Gütermotorschiff zusammenstieß. Das Tankschiff wollte kurzfristig an dem Stillieger festmachen, um Besatzungsmitglieder von Bord gehen zu lassen. Dabei kollidierte es aufgrund eines Fahrfehlers mit seinem Bug zunächst mit einem gerade anlegenden und im Weiteren auch mit dem festgemachten Gütermotorschiff. Personen wurden bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht endgültig ermittelt.

Die Sachbearbeitung hat die Wasserschutzpolizei Kehl übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell