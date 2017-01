POL-Einsatz: Zusammenstoß zwischen Güterzug und Pkw - 73207 Plochingen am Neckar / Landkreis Esslingen am Neckar

Göppingen (ots) - 73207 Plochingen am Neckar, Am Rheinkai 10, Neckarhafen (ES)

Am Samstag, 14.01.2017, kam es gegen 19:45 Uhr im Neckarhafen in Plochingen am Neckar zu einer Kollision zwischen einem einfahrenden Güterzug und einem auf den Gleisen geparkten Pkw, bei dem glücklicherweise nur Sachschaden entstand.

Zu einem ungewöhnlichen Unfall wurde die Polizei am Samstagabend in den Neckarhafen Plochingen gerufen. Ein 52jähriger, niederländischer Schiffsführer parkte seinen Pkw Audi im Hafengelände, nach dem er vom Einkaufen zurückkam. Unglücklicherweise verkannte er jedoch, dass er seinen Pkw auf dem Gleiskörper der dortigen Betriebsbahn abstellte. Das Fahrzeug hatte der Schiffsführer für die Besorgungsfahrt von seinem angelegten Gütermotorschiff mit dem bordeigenen Kran abgeladen. Gegen 19:45 Uhr schob ein 23jähriger Lokführer einen zirka 300 Meter langen und 600 Tonnen schweren Güterzug mit 15 leeren Waggons auf das Hafengelände ein. Nach dem Erkennen des Hindernisses durch den Rangierbegleiter und trotz eingeleiteter Schnellbremsung des Lokführers rammte der erste Waggon des Güterzuges den unbesetzten Pkw des Niederländers im Heckbereich. Hierbei entstand am Audi ein Schaden in Höhe von geschätzten 5.000 EUR, während am Güterzug keine Beschädigungen zu verzeichnen waren. Bei dem Betriebsunfall wurde zum Glück niemand verletzt.

Zur Unfallaufnahme waren Kräfte des Polizeireviers Esslingen und der Wasserschutzpolizeistation Stuttgart vor Ort. Die weiteren Ermittlungen der sachbearbeitenden Wasserschutzpolizeistation Stuttgart dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell