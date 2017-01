POL-Einsatz: 68159 Mannheim - Hoher Sturmschaden auf Baustelle entstanden

Göppingen (ots) - Mannheim Containerterminal -

In der Nacht von Donnerstag, 12.01.2017, auf Freitag, 13.01.2017 ist durch Sturmböen in der Baustelle zur Erweiterung des Containerterminals in der Werfthallenstraße ein hoher Sachschaden entstanden.

Innerhalb der Baustelle sind derzeit zwei Portalkrane in der Montage. Durch die Wind- bzw. Sturmböen wurden im Laufe der genannten Nacht zwei Fahrwerke der Kräne umgeworfen und stark dabei beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 270 000 EUR geschätzt - verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen durch die Wasserschutzpolizeistation Mannheim dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell