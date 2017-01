POL-Einsatz: Kein Kavaliersdelikt

Göppingen (ots) - 68219 Mannheim - Am Freitag, 29.12.2016, in der Zeit zwischen 14.10 Uhr und 15.15 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter den linken Außenspiegel eines Pkw`s Opel, der im Bereich Rheinauer Ring / Waghäuseler Weg geparkt wurde. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von 150.- EUR. Die Polizei sucht Zeugen zu diesem Sachverhalt. Hinweise bitte an die Wasserschutzpolizeistation Mannheim unter Telefon 0621 / 1687-0

