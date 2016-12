POL-Einsatz: Schiffsunfall in Mannheim, auf Höhe Kurpfalzbrücke, 68161 Mannheim, Rhein-Neckar-Kreis

Göppingen (ots) - 68161 Mannheim, Rhein-Neckar-Kreis, Schiffsunfall in Mannheim, auf Höhe Kurpfalzbrücke.

Am Dienstag, den 27.12.2016, gg. 07:30 Uhr hat sich ein Gütermotorschiff während der Talfahrt mittschiffs am Rand der südlichen Fahrwasserrinne des Neckars auf Höhe der Kurpfalzbrücke festgefahren. Nach dem erfolgreichen Rangierversuch mit einem Bunkerboot sollte das Tau zwischen den beiden Fahrzeugen, welche zum Rangieren verwendet wurden, an Bord des Gütermotorschiffes eingeholt werden. Um dies zu ermöglichen wurde von dem Bunkerboot das Tau freigegeben. Dabei geriet das Tau in die Schiffsschraube des Gütermotorschiffes und kam plötzlich wieder auf Spannung. Der 57 jährige Steuermann wurde durch das plötzlich auf Spannung gezogene Seil lebensgefährlich verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik verbracht werden. Auch der 70 jährige Schiffsführer musste in der Folge mit Verdacht auf Herzinfarkt behandelt werden. Für beide Personen besteht keine Lebensgefahr mehr. Heute noch ist das Entfernen des Taus aus der Schiffsschraube durch einen Taucher geplant. Das Leichtern des zu tief liegenden Gütermotorschiffes beginnt morgen bei Tagesanbruch. Dazu muss der Neckar an der Unfallstelle für die Schifffahrt kurzzeitig gesperrt werden.

