LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Heilbronn und Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA): Schüsse auf offener Straße in Bietigheim-Bissingen/Ludwigsburg

Stuttgart (ots) - Am Freitag, den 6. Januar 2017, kam es kurz vor Mitternacht vor einer Gaststätte in Bietigheim-Bissingen/Landkreis Ludwigsburg zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, in deren Verlauf mehrere Schüsse fielen. Ein 24-jähriger deutscher Staatsangehöriger mit türkischem Migrationshintergrund unterhielt sich zusammen mit drei Begleitern vor dem Lokal. Aus bisher noch nicht geklärten Gründen gerieten sie mit einer anderen Personengruppe - die auf der Straße vor dem Lokal unterwegs war - in Streit. Aus dieser Personengruppe heraus wurden daraufhin mehrere Schüsse abgegeben, wobei keine Personen verletzt wurden. Durch die Schüsse wurden jedoch dort geparkte Personenwagen beschädigt. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zu Verdächtigen und zu den Hintergründen der Tat werden durch das Landeskriminalamt übernommen.

