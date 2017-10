Ulm (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm und dem Polizeipräsidium Ulm:

Der Fahrer des Volkswagens, der am Samstagabend eine 19-Jährige Rollerfahrerin auf der B 28 nahe Blaubeuren erfasste, hat sich bei der Polizei gestellt.

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Samstag, gegen 20.40 Uhr auf der B 28 nahe Blaubeuren ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Rollerfahrerin wollte an der Blaubeurer Steige nach links in Richtung Seißen abbiegen. Sie stand dafür mit ihrem Roller an einer Linksabbiegespur. Gleichzeitig kam ihr aus Richtung Merklingen ein dunkles Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Der Fahrer schnitt derart die Linkskurve, dass er mittig auf die Abbiegespur kam und die Rollerfahrerin erfasste. Die 19-Jährige wurde darauf von dem Auto mitgezogen. Sie blieb nach ungefähr 50 Metern verletzt auf der Fahrbahn liegen. Der Autofahrer flüchtete, ohne sich um die verletzte 19-Jährige zu kümmern. Die Polizei sicherte Spuren des Verursacherfahrzeugs und fahndete mit Hochdruck nach dem Flüchtigen. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 44-Jährigen aus dem Alb-Donau-Kreis. Am Montag beugte sich der 44-Jährige dem Ermittlungsdruck und stellte sich der Polizei. Der Golf und der Führerschein des Mannes wurden sichergestellt. Die Rollerfahrerin wurde mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen.

