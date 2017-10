POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Zwei Auffahrunfälle

Ulm (ots) - Am Montag ereigneten sich in Herbrechtingen zwei Auffahrunfälle. Der erste Unfall ereignete sich um 17:25 Uhr im Kreisverkehr auf der Bundesstraße 19 zur B492. Hier befuhr ein Lkw den Kreisverkehr auf der linken Fahrspur. Ein 51-jähriger VW-Fahrer befand sich neben dem Lkw auf der rechten Fahrspur. Als der Lkw-Fahrer unvermittelt nach rechts auf die Abbiegespur Richtung Autobahn wechselte, musste der 51-Jährige eine Vollbremsung einleiten, um einen Unfall mit dem Lkw zu verhindern. Ein 53-jähriger Skoda-Fahrer konnte trotz eingeleiteter Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte auf den VW. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 14.000 Euro. Der zweite Unfall ereignete sich um 19:40 Uhr in der Lange Straße. Eine 35-jährige Pkw-Lenkerin befand sich auf der Abbiegespur der Lange Straße und wollte nach links in die Schillerstraße einbiegen, als plötzlich von hinten ein 18-Jähriger VW-Fahrer ungebremst in ihr Auto krachte. Die 35-Jährige wurde durch den starken Aufprall leicht verletzt. Im Volkswagen des 18-Jährigen lösten sich Fahrer- und Beifahrerairbag aus. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 9.000 Euro. Der VW des 18-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

