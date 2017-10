POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Baugeräte gestohlen

Ulm (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am Wochenende in Herbrechtingen an der Baustelle auf der Landesstraße 1164 zwischen Bolheim - Anhausen mehrere schwere Baustellengeräte. Sie entwendeten einen 400 Kilogramm schweren Rüttler, einen an einem Bagger angebrachten Schnellwechsler und eine Baggerschaufel. Das Diebesgut hat einen Wert von 6.500 Euro. Zeugen werden geben sich beim Polizeirevier Herbrechtingen zu melden. Telefon 07324/919014.

Rudi Bauer, Telefon 0731/188-1111, E-Mail, ulm.pressestelle@polizei.bwl.de, 1909850

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell