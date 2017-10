Ulm (ots) - Die Unbekannten warfen mit einem Stein das Fenster des Hauses in der Biberacher Straße ein. Da die Täter das Fenster anschließend nicht entriegeln konnten, hebelten sie es auf. Durch das geöffnete Fenster stiegen die Einbrecher in das Haus und suchten nach Wertvollem. Aus einem Büro stahlen die Diebe Geld. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Polizei schätzt den Schaden am Gebäude auf mehrere hundert Euro. Der Polizeiposten Ulm-Wiblingen (Rufnummer: 0731/401750) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei empfiehlt:

- Nehmen Sie zur Verbesserung Ihres Einbruchsschutzes die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizei (0731/188-1444) in Anspruch. Diese berät Sie kostenlos und produktneutral. Erste Informationen zum Thema Einbruchsschutz erhalten Sie vorab im Internet unter www.k-einbruch.de.

- Sobald Sie etwas Verdächtiges feststellen, verständigen Sie sofort die Polizei.

- Notieren Sie sich Kennzeichen von Fahrzeugen, die Ihnen verdächtig erscheinen.

Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

