Ulm (ots) - Gegen 4 Uhr unterhielt sich der 25-Jährige mit einem 21-Jährigen in der Hirschstraße. In der Folge kam ein Unbekannter auf die Personen zu. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Folge der Unbekannte auf den 25-Jährigen einschlug. Dabei wurde der 25-Jährige verletzt. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten und brachte ihn in eine Klinik. Der Unbekannte war ungefähr 175 cm groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Der Täter hatte stoppelige Haare und trug einen Kinnbart. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Rufnummer: 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen.

