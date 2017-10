POL-UL: (HDH) Hermaringen - Bundesstraße 492 nach Unfall gesperrt

Ulm (ots) - An der Auffahrt zur Bundesstraße 492 bei Hermaringen kam es am Sonntagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 24-jährige Autofahrerin wollte von der Kreisstraße 3025 auf die B 492 einfahren, als sie die von links kommende 48-jährige Autofahrerin übersah und es zum Zusammenstoß kam. Das Auto der 48-Jährigen Vorfahrtsberechtigten kam wegen dem Zusammenstoß nach links von der Fahrbahn ab und blieb an einer ansteigenden Böschung liegen. Die allein in ihrem Fahrzeug befindliche Frau verletzte sich dabei schwer und wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Unfallverursacherin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Autofahrerinnen wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden, der auf insgesamt 8.000 Euro geschätzt wird. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Rettungsarbeiten war die B 492 längere Zeit voll gesperrt. 1906903

