Ulm (ots) - Die Unbekannten entriegelten das Rolltor einer Werkstatt im Auenweg. Anschließend stahlen die Einbrecher aus der Werkstatt Werkzeuge und Fahrzeugteile. Wie hoch der Schaden ist, muss die Polizei noch ermitteln. Das Polizeirevier Ehingen (Rufnummer: 07391/5880) hat die Ermittlungen aufgenommen.

In der Nacht zum Sonntag versuchten Unbekannte in ein Geschäft in der Karlstraße in Blaubeuren einzubrechen. Die Unbekannten versuchten die Türe des Geschäfts aufzuhebeln. Ohne Beute flüchteten die Unbekannten. Der Polizeiposten Blaubeuren (Rufnummer: 07344/96350) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei empfiehlt:

- Nehmen Sie zur Verbesserung Ihres Einbruchsschutzes die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizei (0731/188-1444) in Anspruch. Diese berät Sie kostenlos und produktneutral. Erste Informationen zum Thema Einbruchsschutz erhalten Sie vorab im Internet unter www.k-einbruch.de.

- Sobald Sie etwas Verdächtiges feststellen, verständigen Sie sofort die Polizei.

- Notieren Sie sich Kennzeichen von Fahrzeugen, die Ihnen verdächtig erscheinen.

Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

