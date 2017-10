Ulm (ots) - Ein 30-Jähriger fuhr gegen 20.50 Uhr mit seinem Traktor auf der Landstraße von Bad Wurzach in Richtung Ochsenhausen. An einer Kreuzung wollte der 30-Jährige mit seinem Traktor nach links auf die Landstraße nach Füramoos abbiegen. In diesem Moment wollte ein 37-Jähriger mit seinem Lastwagen den Traktor überholen. Als der Traktorfahrer nach links abbog, kam es zum Zusammenstoß. Bei dem Zusammenstoß blieben die Beteiligten glücklicherweise unverletzt. Die Feuerwehr beseitigte die Unfallspuren. Wie hoch der Sachschaden ist, muss die Polizei noch ermitteln. Der Polizeiposten Ochsenhausen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

