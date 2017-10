POL-UL: (BC) Biberach - Roller abgedrängt - Zeugen gesucht

Ulm (ots) - Am Montag, gegen 07:15 Uhr, kam es auf der Landstraße 267 Biberach Nord zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 17-Jährige Rollerfahrerin schwer verletzt wurde. Die junge Frau war von Äpfingen in Richtung Anschlussstelle B30 Biberach Nord unterwegs. In einem Kurvenbereich versuchte ein dunkelblauer Kombi die Rollerfahrerin zu überholen. Als dem Auto mit Biberacher Kennzeichen ein LKW entgegen kam, zog es nach rechts und drängte die Rollerfahrerin von der Fahrbahn. Auf dem unbefestigten Randstreifen verlor die Rollerfahrerin die Kontrolle über ihren Roller und stürzte. Sie wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik nach Biberach gebracht. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Der Schaden am Roller wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei Laupheim sucht Zeugen, insbesondere den LKW-Lenker, die Angaben zum Unfall machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07392 96300 zu melden. Rudi Bauer, Telefon 0731/188-1111, E-Mail, ulm.pressestelle@polizei.bwl.de, 1910354

