Ulm (ots) - Gegen 10.30 Uhr fuhr der 29-Jährige mit seinem Renault auf der B 311 von Ertingen kommend in Richtung Norden. Bei einer Verengung auf zwei Fahrstreifen, kam er aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend krachte der 29-Jährige in einen Baum. In einem angrenzenden Bach kam das Fahrzeug zum Liegen. Bei dem Unfall wurde der junge Mann in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Die Feuerwehren aus Riedlingen und Neufra befreiten den Mann. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Die B 311 musste für die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden. Das Verkehrskommissariat Laupheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

