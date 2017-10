POL-UL: (Ul) Wain - Nach Überschlag im Maisfeld gelandet

Ulm (ots) - Eine 62-jährige Polo-Lenkerin war am Samstagmittag auf der Kreisstraße 7514 von Balzheim nach Wain unterwegs, als sie auf Höhe eines Hofes nach links von der Straße abkam. Der Polo überschlug sich und kam in einem Maisacker zum Halten. Die Frau wurde leicht verletzt. An dem Polo entstand Totalschaden in Höhe von 2.000 Euro.

