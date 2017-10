Ulm (ots) - Gegen 9.30 Uhr fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Ford auf der Kreisstraße von Laupheim in Richtung Baltringen. In einer Linkskurve kam er nach rechts in den Grünstreifen. Anschließend verlor der 50-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. An einer angrenzenden Böschung überschlug sich der Ford. Der 50-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann zu viel Alkohol getrunken hatte. Der 50-Jährige musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Laupheim beseitigte die Unfallspuren. Die Polizei schätzt den Schaden am Ford auf 2.500 Euro. Das Polizeirevier Laupheim ermittelt nun gegen den 50-Jährigen.

Hinweis der Polizei: Gerade bei schweren Verkehrsunfällen ist häufig Alkohol im Spiel. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.

Sascha Kerner, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

+++++1906435

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell