POL-UL: (HDH) Heidenheim - Vandalen unterwegs / In der Nacht auf Mittwoch waren in Heidenheim Vandalen unterwegs.

Ulm (ots) - An einer Bushaltestelle in der Schloßhaustraße zerstörten sie fünf Scheiben. Auch am Kunstrasenplatz im Heeracker schlugen Unbekannte mit Steinen mehrere Scheiben eines Containergebäudes ein. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

