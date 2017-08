POL-UL: (BC) Dettingen an der Iller - Unfall mit Traktor / Am Dienstagnachmittag übersah ein 59-jähriger Traktorfahrer einen Fiat.

Ulm (ots) - Der 59-Jährige war mit seinem Traktor auf der Landstraße 264 in Richtung Kleinkellmünz unterwegs. An einer Einmündung ordnete sich der 59-Jährige mit seinem Fendt nach links auf die Abbiegespur ein. Beim Abbiegen übersah er den entgegenkommenden Fiat einer 18-Jährigen. Der Traktor fuhr in den Fiat. Die Beteiligten blieben unverletzt. Bei dem Zusammenstoß entstand an dem Fiat Totalschaden. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden am Fiat auf etwa 1.500 Euro.

