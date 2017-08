POL-UL: (BC) Schwendi - Tödlicher Verkehrsunfall / Ein 29 Jahre alter Mann starb am Mittwoch morgen bei einem Verkehrsunfall.

Ulm (ots) - Der 29-Jährige fuhr gegen 9.50 Uhr auf der Landstraße von Schwendi Richtung Schönebürg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Volkswagen in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab und prallte frontal und ungebremst gegen einen Baum. Der Mann wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. An der Unfallstelle waren neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die Feuerwehr im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber landete am Einsatzort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen waren keine weiteren Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Das Auto wurde durch den Unfall komplett zerstört und wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 15.000 Euro.

