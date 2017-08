POL-UL: (BC) Biberach - Diebstahl auf Baustelle / In der Nacht zum Dienstag suchten Diebe eine Baustelle in Biberach heim.

Ulm (ots) - Die Unbekannten bauten ein Gerüst an einer Baustelle in der Riedlinger Straße ab. Außerdem stahlen die Diebe Baustoffe. Die Gegenstände befanden sich auf der Baustelle eines Einkaufsmarktes in Biberach. Das Polizeirevier Biberach nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise:

- Wem fielen in der Nacht zum Dienstag oder in den vergangenen Tagen verdächtige Personen in der Riedlinger Straße auf?

- Wer hat im Bereich der Riedlinger Straße verdächtige Fahrzeuge gesehen?

- Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer: 07351/ 4470.

Sascha Kerner, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

+++++1511027

