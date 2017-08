POL-UL: (UL) Langenau - Einbruch in Tankstelle / Zigaretten stahlen Diebe in der Nacht zum Mittwoch in Langenau.

Ulm (ots) - Der Einbruch in der Hindenburgstraße wurde am Mittwoch gegen 4 Uhr entdeckt. Die Einbrecher hatten die Scheibe einer Türe eingeschlagen. So kamen die Unbekannten in die Tankstelle. Im Verkaufsraum stahlen sie mehrere Stangen Zigaretten. Als der Einbruch entdeckt wurde, waren die Täter bereits geflüchtet.

Die Polizei sicherte die Spuren der Tat. Die Ermittler in Langenau (Tel.:07345 92900) suchen jetzt nach den Dieben. Dabei hofft sie auch auf Hinweise auf der Bevölkerung und fragt: - Wer hat in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Personen gesehen? - Wem sind dort verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Tipps und Hinweise, wie Sie Ihren Betrieb gegen Einbruch schützen können, erfahren Sie online unter www.polizei-beratung.de. Weitere Informationen erhalten Sie auf jeder Polizeidienststelle oder den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Diese ist unter der Telefonnummer 0731/188-1444 zu erreichen.

++++++++++1515884

Judith Wolf, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell