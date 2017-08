POL-UL: (GP) Göppingen - Ungebremst aufgefahren

Ulm (ots) - Eine Leichtverletzte und ein Schaden von 12.000 Euro entstanden am Dienstag bei einem Auffahrunfall auf der B 10. Gegen 14.50 Uhr fuhr ein 49-jähriger Vito-Lenker 500 Meter vor der Anschlussstelle Göppingen - Ost fast ungebremst auf einen VW Bus auf. Dabei wurde eine Mitfahrerin im VW leicht verletzt. Der Schaden beläuft sich auf 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren so beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Es kam in Fahrtrichtung Uhingen zu Behinderungen.

