POL-UL: (UL) Dietenheim - Metalldieb gefasst / In der Nacht zum Dienstag wurden Mitarbeiter einer Firma auf ein verdächtiges Auto in Dietenheim aufmerksam.

Ulm (ots) - Aus dem Kastenwagen ging ein Mann gegen Mitternacht immer wieder durch das Gebüsch in Richtung Wertstoffhof und zurück. Das kam einem Mitarbeiter einer benachbarten Firma verdächtig vor. Er rief die Polizei. Die Polizisten überprüften das Auto. Im Kofferraum fanden sie nicht nur den 37-Jährigen, sondern auch Altmetall und Kabel. Die Polizisten überprüften den Zaun an der Firma. Dabei stellten sie fest, dass dieser eine Öffnung hatte. Der Einbrecher hatte hier Drähte zerschnitten. So kam er auf den Hof, wo er seine Beute machte. Die Beamten nahmen den 37-Jährigen mit. In der Wohnung des Mannes fanden sie weitere Metallteile, Notebooks und Handys. Der Polizeiposten Dietenheim (Tel.: 07347/9588070) ermittelt nun gegen den Mann.

Sascha Kerner, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

+++++1507441

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell